Orquestra Académica do Conservatório realiza Concerto de Natal a 18 de Dezembro

A Orquestra Académica do Conservatório - Escola das Artes da Madeira, apresenta-se em concerto no próximo dia 18, no Ginásio do Colégio de Santa Teresinha, no Funchal, numa performance marcada para as 19 horas, sob a direcção artística e pedagógica do professor e maestro, Francisco Loreto.

Constituída, na sua formação sinfónica, por 64 alunos, a Orquestra Académica, presenteará o público com um programa dividido em duas partes. A primeira será composta por um repertório sinfónico de duas obras, a ‘Karelia Suite’, op. 11 do compositor finlandês Jean Sibelius, e os ‘Quadros de uma exposição’ do compositor russo Modest Mussorgsky.

O repertório do concerto, adequado à quadra natalícia, terá uma segunda parte constituída por três obras em formato rapsódico, onde constarão as consideradas mais belas melodias de Natal, que prometem encantar a plateia.

Segundo o maestro Francisco Loreto, esta será uma “oportunidade fantástica de estimular os sentidos da audição e da visão em torno de duas formas de arte fundidas numa só, a música e as artes plásticas”.

O concerto contará com projecção multimédia e tem o apoio do Colégio de Santa Teresinha. A entrada é livre.