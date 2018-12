OCM actua sábado à noite nos Prazeres

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) actua este sábado, 8 de Dezembro, às 21 horas, no Pavilhão do CD dos Prazeres, com um repertório musical variado, que vai desde os clássicos de referência, passando por algumas canções de Natal, próprias da épocas festiva que se avizinha.

A actuação da OCM acontece graças à parceria realizada com a Câmara Municipal da Calheta e levará aos Prazeres alguns convidados. Para além do maestro Francisco Loreto, que é também 1.º clarinete da Orquestra, a actuação será marcada pelas presenças da solista Cláudia Sardinha e do tenor Alberto Sousa, músicos de referência que tiveram a sua formação inicial na Madeira.

“Passadas algumas décadas da aposta no ensino artístico musical e da aposta objectiva na existência de uma orquestra na nossa região, é com destacada satisfação que neste momento a OCM pode contar com profissionais de excelência em várias áreas performativas, fruto da importação e gestão de conhecimento que tem gerado grandes profissionais”, salienta o director artístico, Norberto Gomes, convidado a população a assistir ao espectáculo musical.

Programa

Leonard Bernstein [1918-1990] - Overture to Candide [1956]

Andrew Lloyd Webber [n.1948] – Selections from «The Phantom of The Opera» [2004]

Leonard Bernstein [1918-1990] - «Maria» from West Side Story [1956]

Rolf Løvland [n.1955] e Brendan Graham [n.1945] - You raise me up [2001]

Ennio Morricone [n.1928]; arr. – Andras Hennel - E Più Ti Penso [2015]

Stefano Donaudy [1879-1925] - O Bel Mio Amato Ben [1918]

Francesco Sartori [n.1957] - Con te partirò (Time to Say Goodbye) [1995]

José Pablo Moncayo [1912-1958] - Huapango [1941]

Pedro Elias Gutiérrez [1870-1954] - Alma Llanera [1914]

Andrew Lloyd Webber [n.1948] – Amigos para Siempre [1992]

Robert Sheldon [n.1954] - A Most wonderful Christmas

Pepper Choplin - The Coming of the Lord

John Francis Wade [1711-1786] - O Come, All Ye Faithful [1841]

Leroy Anderson [1908-1975] -A Christmas Festival [1950]

Maestro Convidado Francisco Loreto

É desde 1998 professor de Análise e Técnicas de Composição, e Acústica no Conservatório – Escola das Artes da Madeira, e 1.º clarinete solista da Orquestra Clássica da Madeira.

Natural da Ponta do Sol, concluiu em 1993 o Curso Complementar de Clarinete no Conservatório da Madeira.

Entre 1993 e 98 prosseguiu os seus estudos em Lisboa, onde se formou simultaneamente em Clarinete pela Escola Superior de Música de Lisboa e em Ciências Musicais pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Durante este período de estudos foi o chefe de naipes de clarinetes da Orquestra Sinfónica Juvenil, onde também tocou como solista.

Como bolseiro do Governo Regional da Madeira estou 3 anos de Direcção de Orquestra com o Maestro Roberto Perez, tendo em 1999 dirigido a Orquestra Clássica da Madeira como estagiário.

Até à actualidade teve várias colaborações nacionais e internacionais, tendo composto várias obras publicadas na Suíça na editora especializada de partituras Editions BIM.

Estudou Direcção de Orquestra na ‘Escuela de Direcccion de Orquestra e Banda Navarro Lara’, em Huelva, Espanha, tendo obtido em Dezembro de 2016 o seu Diploma de licenciatura em Direcção de Orquestra pela Royal School of Music de Londres.

Desde 2015 que é o maestro da Orquestra Académica do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, onde tem desenvolvido uma intensa actividade pedagógica orquestral na formação de jovens músicos e de novos públicos da música clássica na Região Autónoma da Madeira, através do Ciclo de Concertos Comentados.

Soprano Cláudia Sardinha

Cláudia Sardinha integrou o grupo de jovens da sua paróquia onde começou a jornada na área de canto aos 5 anos de idade. A partir daí, participou em festivais da canção e venceu um dos Festival da Canção Regional. A partir daí participou no Festival Internacional do Faial e em vários Festivais Regionais, ocupando os lugares de pódio. Em 2006 decidiu entrar no Conservatório- Escola Profissional das Artes da Madeira no Curso Profissional de Instrumentista, na área do Canto.

Durante o Curso Profissional, teve a oportunidade de ser solista com a Orquestra Clássica da Madeira onde participou num intercâmbio com alunos, na Áustria.

Em 2010 começa a Licenciatura em Educação Musical no Instituto Superior de Odivelas.

Colaborou também como solista com a Banda Militar da Madeira e mais recentemente com a Orquestra de Bandolins da Madeira. Neste momento, integra a banda regional ‘The Grumpies’ como vocalista principal, onde interpreta vários estilos musicais, desde o Pop, Rock, Bossa Nova, Fado, entre outros.

Tenor Alberto Sousa

Alberto Sousa nasceu na Madeira e iniciou os estudos musicais no então Conservatório de Música da Madeira. Licenciou-se em Ensino do Canto na Universidade de Aveiro onde estudou com António Salgado e concluiu o Mestrado em Performance no Curso de Opera da Guildhall School of Music and Drama, na classe de canto de Laura Sarti.

Na sequência da sua participação na prestigiada Solti Te Kanawa Accademia di Bel Canto, gravou um CD de canção italiana produzido pelo maestro Richard Bonynge em comemoração do centenário do nascimento do maestro Georg Solti.

Recentemente ganhou o 2.º lugar e Prémio do Público no Robert Presley Memorial Verdi Competition organizado pela Fulham Opera, uma companhia de ópera londrina que depois o convidou a cantar o papel de Gabriele numa nova produção de Simon Boccanegra (Verdi).

Os últimos dois anos têm-no levado a vários palcos internacionais e incluíram, entre outros projectos, uma tournée de concertos de repertório belcantístico no Japão, La Traviata (Verdi) no Barga Belcanto Festival (Itália), uma tourneé europeia de Orlando Paladino (Haydn) com a Purpur Opera e o seu debut no Gran Teatre del Liceu (Barcelona) com uma performance do Requiem de Mozart.

Em Londres, onde reside e trabalha, Alberto cantou recentemente La Bohème (Puccini) com o Clapham Opera Festival, Faust (Gounod) com a Swansea City Opera numa tourneé pelo Reino Unido e Pinkerton (Madama Butterfly, Puccini) em concerto no Cadogan Hall.

Projectos futuros incluem uma tourneé de Rigoletto (Verdi) com Regents Opera e Brighella em Ariadne auf Naxos (Strauss) com Grange Park Opera e o cover do papel titular no Nariz (Schostakovich) para a Royal Opera House.