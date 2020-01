O Carnaval está aí ao virar da esquina. Conheça o programa do ‘Turismo’ para esta época do ano

Já está disponível no site da Secretaria Regional de Turismo e Cultura o programa para o Carnaval de 2020, que decorre entre os dias 19 de Fevereiro e 1 de Março.

Um dos pontos altos é o cortejo alegórico de sábado à noite que, este ano, acontece no dia 22 de Fevereiro, cujo desfile das trupes de Carnaval costuma levar muitas pessoas até à baixa citadina do Funchal. Além disso, o cortejo Trapalhão, que se realiza na terça-feira de Carnaval, isto é, a 25 de Fevereiro, também costuma atrair muitos ‘foliões’ até à capital madeirense. Neste desfile, impera a boa disposição, com destaque para a sátira social e política.

No entanto, as celebrações do Carnaval iniciam-se com a ‘Festa dos Compadres’, que acontece em Santana, nos dias 15 e 16 de Fevereiro. Um evento que tem como objectivo o julgamento do ‘compadre’ e da ‘comadre’, durante o qual são feitas críticas sociais aos acontecimentos e actuações dos indivíduos e instituições da comunidade durante o ano. No final, tanto o ‘compadre’ como a ‘comadre’ são queimados como punição. Desta forma, a comunidade regenera-se e alivia as tensões sociais, preparando-a para um novo ciclo, que se inicia com a Primavera.

Folia na baixa citadina do Funchal

Na baixa citadina do Funchal, a partir do dia 19 de Fevereiro até ao dia 1 de Março, a placa central da Avenida Arriaga deixa-se contagiar pela magia do Carnaval e torna-se o centro de inúmeras iniciativas de animação de rua que incluem música carnavalesca, espectáculos, arruadas e actuações diversas, contribuindo para o despertar do espírito de folia de turistas e residentes.

Durante este período, realiza-se também o ‘Carnaval Solidário’, com centenas de foliões da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal a desfilar pela Avenida Arriaga até ao Jardim Municipal, onde se realiza um espectáculo.

O ‘Carnaval das Crianças’ é outra das iniciativas que decorre nesta altura do ano, sendo que, durante este período, pais e crianças empenham-se em confeccionar as máscaras que estas levam, depois, para a escola. Na manhã de sexta-feira que antecede o dia de Carnaval, cerca de um milhar de pequenos foliões provenientes de diversas escolas e creches do Funchal, desfilam, disfarçados, pelo centro da cidade (Avenida Arriaga), num ambiente de animação carnavalesca.