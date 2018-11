Ninfas do Atlântico da DSEAM e Orquestra Académica do Conservatório participam em concertos especiais de Natal

A Secretaria Regional de Educação (SRE), através da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), promove dois concertos especiais de Natal com o Ensemble Vocal Feminino Ninfas do Atlântico da DSEAM e a Orquestra Académica do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luís Peter Clode (CEPAM).

O primeiro concerto está agendado para sábado, dia 1 de Dezembro, pelas 21 horas, na Igreja Matriz de Machico, e o segundo para o dia 14 de Dezembro, no mesmo horário, na Igreja do Colégio, no Funchal – este último integrando as Festas de Natal e Fim do Ano 2018, organizadas pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

Estes concertos, integrados na Temporada Artística 2018 da DRE/DSEAM, resultam de uma parceria com o CEPAM, sob a batuta do maestro Francisco Loreto. São abertos ao público e uma oportunidade única de apreciar um concerto coral sinfónico com um programa inteiramente dedicado às mais belas obras do repertório de música de Natal. Assim, com direção artística de Zélia Gomes, o ensemble vocal recém-vencedor do programa televisivo ‘Got Talent’ junta-se em palco com a orquestra Académica do referido Conservatório para, durante cerca de uma hora, nos presentear com as mais belas melodias de Natal, tais como ‘Holy Night’, ‘Joy to the world’, ‘Adeste Fidelis’, ‘White Christmas’, “’he First Noel’ e ‘Silent Night’, entre outras.