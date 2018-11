‘Música nos Museus’ termina esta sexta-feira com Vítor Sardinha no Museu do Açúcar

O projecto ‘Música nos Museus’, uma das apostas da Câmara Municipal do Funchal para a área cultural em 2018, chega ao fim esta sexta-feira, dia 30 de Novembro, com um concerto de Vítor Sardinha, no Museu A Cidade do Açúcar, que se realiza, pelas 19 horas.

A CMF enaltece que esta foi mais uma aposta municipal com o intuito de democratizar o acesso à cultura no Funchal, através da qual se promoveu, em simultâneo, o nosso património, os nossos valores culturais e a produção artística da nossa cidade e da nossa região. Além da parceria com os artistas regionais, esta foi igualmente uma iniciativa que procurou dinamizar o comércio local.

Recorde-se que o calendário anual começou em janeiro, com lotação esgotada, e esse registo manteve-se nos restantes concertos comentados do ‘Música nos Museus’, na última sexta-feira de cada mês, com bandas regionais e acesso aberto ao público, a decorrer alternadamente entre o Museu A Cidade do Açúcar e o Museu Henrique e Francisco Franco.

O espectáculo de encerramento de Vítor Sardinha dedicará especial atenção aos instrumentos madeirenses, nomeadamente à viola de arame e ao rajão, com os quais o autor já atuou e gravou no panorama nacional e internacional. Vítor Sardinha foi, igualmente, Director do Curso de Rajão e Viola de Arame no Conservatório de Música da Madeira, durante cinco anos (2008-2013), tendo no ano passado lançado o CD “Uma Viola na Cidade”, com viola de arame a solo. Este concerto terá, finalmente, como convidado especial Nuno Nicolau (piano e viola de arame).

A entrada é gratuita, mas a autarquia recomenda que todos os interessados procedam à reserva de bilhete, que pode ser feita através do e-mail ou do telefone 291 236 910.