Música ao vivo, gastronomia e maquilhagem este fim-de-semana na Fnac Madeira

Este fim-de-semana, a Fnac Madeira recebe música ao vivo, gastronomia e uma sessão de maquilhagem.

No que toca à música, amanhã, dia 4 de Dezembro, pelas 19 horas, Franco irá subir ao palco, onde as pessoas irão ter a oportunidade de ouvir o seu repertório musical. Isto antes do grande concerto ao vivo, que irá acontecer dia 20 de Dezembro, no Fórum Machico.

No que à gastronomia diz respeito, a Fnac Madeira acolhe, pelas 17 horas, a apresentação do livro ‘Receitas Celestiais dos Amigos dos Jesuítas’, estando também prevista a tertúlia e degustação ‘À mesa com os Jesuítas’. Com a presença de Ana Isabel Portugal e de Rita Vasconcelos, os presentes terão a oportunidade de conhecer ao pormenor e degustar algumas das receitas, todas elas experimentadas, que se encontram disponíveis na obra ‘Receitas Celestiais dos Amigos dos Jesuítas’, publicada pela Imprensa Académica. Na obra, um grupo de amigos, companheiros na vida e na fé e que comungam ainda dos valores da Companhia de Jesus, partilha os seus segredos culinários de aperitivos, acompanhamentos, pratos de carne e de peixe, bolos e outros tipos de doces e sugestões de cozinha ou apresentação de pratos. As receitas são apresentadas de forma simples e despojada, como instruiu Santo Inácio de Loyola, um dos fundadores da Companhia de Jesus.

No domingo, dia 8 de Dezembro, pelas 16 horas, irá também se realizar a ‘Masterclass Glam Pallete Douglas’, que estará a cargo de Nádia Ferreira Makeup Artist. Neste evento especial para o Natal, serão reveladas várias dicas e opções de maquilhagem para a época que se avizinha.

Todos estes eventos são de entrada livre.