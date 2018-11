Museu de Arte Sacra do Funchal aberto ao público no feriado de 1 de Dezembro

O Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) estará aberto ao público no próximo sábado, feriado de 1 de Dezembro, no horário entre as 10 horas e as 13h00.

“Pretende-se, assim, num dia em que todos os serviços públicos se encontram encerrados, dar a oportunidade a todos os interessados, especialmente aos madeirenses, de visitarem o Museu e acederem à sua mais recente exposição temporária intitulada ‘Ícone: Beleza e Mistério’”, refere numa nota de imprensa enviada à redacção.

Refira-se, a propósito, que esta exposição mostra uma colecção de mais de 70 ícones russos que constituem um conjunto de imagens religiosas da tradição bizantina que é único na Região, e se distingue pela sua singularidade e beleza.

“Desde a sua abertura a 18 de Outubro, esta exposição foi já visitada por mais de 800 visitantes, tendo sido prolongada a sua mostra ao público até ao dia 18 de Janeiro do próximo ano”, acrescenta.

No contexto da quadra natalícia que se avizinha, e para além do dia 1, o MASF estará aberto ao público nos dias 27, 28, 29 e 31 de Dezembro; estará encerrado nos dias 8, e 24 a 26 de Dezembro.