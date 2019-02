Museu da Electricidade recebe apresentação do livro infantil ‘O Campeão das Espadas’

O Museu da Electricidade - Casa da Luz recebe, no dia 8 de Fevereiro, pelas 19 horas, a apresentação do novo livro infantil de Vítor Morais, intitulado ‘O Campeão das Espadas’.

“Esta minha aventura pelo mundo da escrita é recente e, de certa forma, até surpreendente, pois nunca me imaginei ou sequer ambicionei escrever e publicar o que quer que fosse. O meu primeiro livro ‘O Campeão do Ping-pong’ foi publicado em 2014. Aí, o gosto pela escrita pegou e o prazer de dar asas à imaginação levou a que escrevesse e editasse uma nova história em 2015 que se intitula ‘Simão, Espírito de Campeão’. Em 2016 a história ‘Quando for Grande, quero ser...’ e em 2017 ‘O Campeão do ping-pong, nos Jogos Olímpicos’. Tendo eu já editado no passado três livros acerca da modalidade do Ténis de Mesa, pois é aí que me encontro a exercer funções profissionais, achei que estava na altura de me aventurar e arriscar noutra área, saindo assim da minha zona de conforto”, explica através de uma nota de imprensa.

O autor revela que esta nova história retrata o percurso do menino Afonso que, fascinado pelas espadas nas suas demais brincadeiras, se aventura no mundo da esgrima, encontrando aí a alegria, a felicidade e a sua realização pessoal.

Afonsinho é a prova de que o trabalho compensa e que o esforço, a dedicação e o empenho, aliados à crença e à ambição são os principais ingredientes para que sejamos melhores desportistas, melhores alunos e melhores pessoas.

“Embora nada percebesse de esgrima, confesso que, tal como o Afonsinho da história, brincar com espadas era uma das minhas brincadeiras de eleição em criança, e também tal como a família do protagonista da história eu gosto e costumo visitar Feiras Medievais, seja no continente, seja o Mercado Quinhentista que se realiza anualmente em Machico”, refere e acrescenta: “A associação das espadas, digamos mais tradicionais às espadas da esgrima acabou por ser rápida e natural. E devo dizer que ao conhecer melhor esta modalidade, tudo o que a caracteriza e todos os valores que representa, não tenho dúvidas de que foi uma decisão acertada. Espero com este livro continuar a contribuir para a promoção de hábitos de leitura e da prática desportiva, em particular da fantástica modalidade da esgrima”.

Embora a história tenha como público-alvo os mais jovens, o autor pede aos menos jovens que também a leiam e viajem até à sua infância onde recordarão o sentir de uma espada na mão.

“Sendo o primeiro livro do género em Portugal acerca da modalidade da esgrima, acredito que a expectativa e a curiosidade sobre o mesmo seja grande. Esta história é editada pela editora Modocromia e foi ilustrada pelo conceituado ilustrador Carlos J. Campos”, acrescenta.

Sinopse:

“Longe vão os tempos em que o ato de empunhar uma espada estava a associado a lutas, guerras, conquistas e mortes. Hoje, para além de deliciarem os mais pequenos nas suas brincadeiras, as espadas são também utilizadas na modalidade da Esgrima onde, em vez de se lutar por um reino ou pela própria vida, se joga pelo objectivo de ultrapassar um adversário e acima de tudo para se superar a si próprio. Entra na aventura do jovem Afonsinho e aprende um pouco mais sobre o fantástico mundo da Esgrima!”