Mulheres ‘à volta da mesa’ na Galeria Marca de Água

A Galeria Marca de Água organiza na próxima semana, 9 de Março, a segunda de quatro mesas redondas ‘à volta da mesa’, contando com a presença de quatro mulheres das artes. Esta é uma iniciativa da Associação Adoro ser Mulher com a qual a Galeria inicia, neste mês, uma nova parceria, possibilitando a realização de actividades dinâmicas relacionadas com a inovação e criatividade no feminino na sociedade actual.

Este evento, moderado por Licínia Gonçalves, contará com a presença de Lénia Cabral, ambas associadas do Adoro Ser Mulher, e de Cláudia Moniz, Guareta Coromoto, Raquel Fraga e Sofia Laura de Castro no papel de oradoras.

O evento tem como principal objetivo abordar os feitos das protagonistas, demonstrados pelas marcas criadas. As oradoras vão possibilitar a partilha com o público, das suas influências e motivações, tecendo os melhores conselhos para jovens empreendedoras.

Oradoras:

Cláudia Moniz é licenciada em design estando, neste momento, a terminar o mestrado em design de espaços públicos na universidade da Madeira, sendo também blogger para o C Moniz Fashion Stylist e digital influencer.

Guareta Coromoto é licenciada em Pintura pela ESBAL, frequentou a Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa e diversos cursos de cerâmica, resinas e joalharia contemporânea. Realiza exposições coletivas desde 1979 e mostras individuais desde 1995. Realizou inúmeras intervenções artísticas em eventos interdisciplinares.

Raquel Fraga é licenciada em História de Arte e investigadora. Proprietária e diretora artística da galeria Marca de Água, anteriormente já havia tido uma galeria no pátio alfacinha, em Lisboa, com o nome de Bagatela. Foi curadora da Fundação Milllennium BCP e colaborou com a RTP em diversos programas.

Sofia Laura de Castro é técnica superior de serviços sociais apresentasse como mãe e desenvolve conteúdos digitais para o seu blog “quando a mãe fala”.

Marisa Santos, community manager da Adoro Ser Mulher, destacou a importância da iniciativa considerando “um evento abrangente aberto a toda a comunidade convidando a todos venham a fazer a diferença, valorizando o empreendedorismo no feminino”.