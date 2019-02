Mudas promove oficina criativa para famílias

O MUDAS. Museu de Arte Contemporânea promove, no próximo sábado, dia 9 de Fevereiro, entre as 10h15 e as 13h15, a Oficina Criativa ‘Mudas(me) – Um olhar sobre a obra de Carla Cabral’, especialmente dirigida a famílias, desafiando-as a entrar no universo plástico desta artista, através da visita à Exposição Salobros Afectos.

A actividade, gratuita, inclui trabalhos que, conjuntamente com a equipa do Serviço Pedagógico do MUDAS, abordarão o retrato, através do desenho, da colagem e da pintura.

As inscrições ainda estão abertas e podem ser efectuadas por telefone 291820900, e-mail: [email protected] ou através do link: https://goo.gl/forms/X818bQcsOEx2eklD3.

As famílias com crianças entre os 6 e os 14 anos de idade são o público-alvo preferencial da iniciativa.