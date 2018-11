Morreu Katherine MacGregor, atriz de “Uma Casa na Pradaria”

A atriz Katherine MacGregor, que ganhou popularidade ao interpretar Harriet Oleson na série “Uma Casa na Pradaria”, morreu aos 93 anos, revelou hoje seu representante e advogado, Tony Sears.

MacGregor faleceu na terça-feira, num complexo residencial do Fundo de Pensionistas de Filmes e Televisão em Los Angeles, na Califórnia.

O seu papel como Harriet Oleson, hostil e egoísta, ganhou a simpatia dos espetadores pelo ar cómico com que MacGregor a interpretou.

Os Oleson eram o clã desagradável e cruel desta ficção televisiva dos anos 70 e 80, já que mantinham disputas com os membros da família protagonista, os Ingalls, gentis e amados por todos.

MacGregor, que começou como bailarina em Nova York, trabalhou em pequenos papéis no cinema e na televisão, até que teve a oportunidade de participar na série “Uma Casa na Pradaria”, em cujo elenco permaneceu desde o início da série, em 1974, até ao final, em 1983.

A série, baseada na saga de livros com o mesmo nome que Laura Ingalls escreveu sobre as suas memórias de infância, teve muito sucesso nos Estados Unidos e foi transmitida com bons resultados de audiência na Europa e na América Latina.