Devido a um problema de saúde que afectou as suas cordas vocais, Miro Freitas viu-se forçado a adiar o jantar de Natal que estava agendado para amanhã, no restaurante Bahia, no Casino da Madeira.

Conforme noticiamos na semana passada, este jantar seria aproveitado para apresentar a banda que o irá acompanhar nos espectáculos a partir do próximo ano. O cantor fez saber que o jantar ainda não tem nova data, pelo que a mesma será indicada nos próximos dias.