Milhares de pessoas na Festa dos Compadres em Santana

José Malhoa deu espectáculo na Festa dos Compadres, em Santana. O concerto que estava agendado para este sábado à noite contou com uma adesão cifrada entre as quatro e cinco mil pessoas a assistirem ao vivo e a cores ao show proporcionado pelo cabeça-de-cartaz deste emblemático evento que se realiza no Norte da ilha da Madeira até dia 20 de Fevereiro, mas com um claro foco para este domingo, onde se vai proporcionar o julgamento e sentença dos compadres, às 16 horas.

Segundo testemunhos recolhidos no local, a noite está “um tanto ou quanto fria” no concelho que agora vai aquecer pela noite dentro com a selecção musical do DJ Nélio Fabrício, animação essa que está a cargo do Café do Teatro.