Miguel Silva Gouveia inaugurou exposição ‘História da uma colheita’

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, e a vereadora que tutela o pelouro da Cultura na autarquia, Madalena Nunes, marcaram presença na Capela da Boa Viagem, para a inauguração da exposição intitulada ‘História de uma colheita’, do artista madeirense Martinho Mendes.

“A criatividade do Martinho, que de uma forma sublime lembrou a tragédia da aluvião do 20 de Fevereiro, conjugando acontecimentos religiosamente marcantes, como a entrada de lama na capela e a morte do sacristão da Sé do Funchal. E neste lugar com tanta história, os elementos aqui representados levam-nos a reflectir, e a querer mergulhar nesta interpretação fantástica do artista”, comentou na ocasião Miguel Silva Gouveia.

O presidente destacou ainda “a aposta da Câmara Municipal do Funchal, através da sua Divisão de Cultura e Turismo, que traçou uma linha programática para esta capela emblemática da zona velha da cidade, e que tem conseguido dinamizar este espaço com diversas iniciativas, como é o caso dos Coros na Capela, e mais recentemente abrindo portas para que diversos artistas possam expor aqui os seus trabalhos”.

Martinho Mendes nasceu na Madeira em 1981, dedicou a sua formação às Artes Plásticas e à Educação Artística, conjugando sempre com a criação, a pedagogia no Museu de Arte Sacra do Funchal. Formado na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e na Universidade da Madeira. Tem exposto de forma individual e colectiva desde o ano 2000. O seu trabalho relaciona a arte contemporânea com a natureza, a reflexão, as ciências naturais, a ecologia, a etnografia e a espiritualidade, dotando o observador de obras de pura meditação através do meio de desenho, pintura, fotografia e a instalação.

A mostra estará patente na Capela da Boa Viagem até ao próximo dia 24 de Abril.