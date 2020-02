O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, marcou presença na sessão de apresentação do livro ‘Viagens’, da autoria de João dos Reis Gomes, que decorreu, esta quinta-feira (20 de Fevereiro), no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Miguel Silva Gouveia começou por cumprimentar os presentes, salientando o “enorme gosto” em participar na apresentação pública de mais uma obra publicada pela Imprensa Académica, editora da Académica da Madeira, que segundo o autarca exigiu neste caso “um profundo conhecimento para fazer uma leitura actual de contextos que se separam por um século de distância, é um trabalho que exige talento e que se reverteu em mestria neste livro”.

Trata-se de uma antologia que reúne três livros que o escritor publicou em vida, ‘Através da França, Suíça e Alemanha’, em 1929, ‘Três Capitais de Espanha’, em 1931, e ‘Através da Alemanha’, em 1949.

“Acaba por ser o compilar do que na altura foi um rasgo de inovação, um madeirense a escrever livros de viagens para madeirenses. Era comum o contrário, viajantes que escreviam sobre as suas passagens pela Madeira. Este livro é construído com uma referência insular de medir o Mundo, com João dos Reis Gomes a dar o cunho atlântico àquilo que vê lá fora, numa altura em que os contextos sociais eram conturbados”, enalteceu o presidente.

Miguel Silva Gouveia agradeceu, por fim, “em nome do Funchal pela obra que agora deixam à cidade”, reiterando que “podem continuar a contar com o município para, dentro do nosso alcance, continuarmos a apoiar tudo o que for em prol da cultura madeirense.

João dos Reis Gomes nasceu na freguesia de São Pedro, no Funchal, em 1869. É considerado um dos mais distintos escritores e jornalista madeirenses e foi também oficial do exército, engenheiro industrial e crítico de arte. Faleceu em 1950 deixando obra literária nas vertentes de novela, romance histórico, crítica teatral estudos filosóficos, diários de viagens, entre outros.