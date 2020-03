Micaela Abreu com estreia no Reino Unido

A madeirense Micaela Abreu estreou-se hoje no Reino Unido num concerto solidário, onde participou juntamente com os colegas do Royal Academy of Music que decorreu em St. Marylebone Parish Church às 15 horas.

A cantora lírica, vencedora do concurso Got Talent Portugal 2016, está frequentar o curso ‘BMus - Bachelor of music in Vocal Studies’, numa das mais conceituadas escolas de música do mundo, que é a Royal Academy of Music.

Amanhã, Micaela Abreu vai juntar-se ao Coro de Câmara da Madeira, que chegou hoje ao Reino Unido para realizar vários concertos na cidade de Bridgewater.