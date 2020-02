Martinho Mendes inaugura ‘História de uma Colheita’ na Capela da Boa Viagem

A 21 de Fevereiro, pelas 18 horas, é inaugurada a exposição ‘História de uma colheita’ da autoria de Martinho Mendes. Esta será a terceira exposição do ciclo de exposições 2019/2020 na Capela de Nossa Senhora do Monte da Oliveira, conhecida popularmente como Capela da Boa Viagem.

Martinho Mendes tem exposto de forma regular, colectiva e individualmente desde 2000, tendo formação pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e pela Universidade da Madeira.

O artista criou ‘História de uma colheita’, cuja instalação consiste num dialogo com o lugar sagrado, propondo uma evocação de memórias relacionadas com a aluvião de 20 de Fevereiro de 2010.

“Existe uma memória directa, a entrada de lama na Capela de Nossa Senhora da Oliveira e uma da memória associada às consequências, a perda de uma vida humana, esta é referida na instalação através das ervas-das-lamparinas, flores remanescentes aludindo à morte de um sacristão da Sé do Funchal, este as levava para os lampadários da Catedral do Funchal”, disse o artista.

A exposição estará patente ao público até ao dia 24 de Abril.