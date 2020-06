Márcia de Sousa comenta obra de Paulo Freitas

A obra de Paulo Freitas, intitulada ‘Em viagem sobre um mar de névoa’, está hoje em destaque na iniciativa ‘Em Viagem’ comentada. A obra é comentada por Márcia de Sousa.

Paulo Freitas vive no Funchal, onde é professor de Artes Visuais. É licenciado em Arquitectura de Design, pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, mestre em Arte e Design pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e doutorado em Design pela Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa. Participou em diversas exposições colectivas e individuais.

Márcia de Sousa é licenciada em Artes Plásticas, variante Pintura, via científica (pré-Bolonha), pela Universidade da Madeira, com Pós-Graduação em Conservação e Restauro do Património Cultural, pela Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa e detentora de um Mestrado em Ensino das Artes Visuais, 3.º Ciclo e Secundário, pela Universidade da Madeira. É doutorada no Curso de Doutoramento em Museologia da Universidade Lusófona e investigadora associada do CeiED.

Dirige desde 2017 do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, instituição que coordenava desde Novembro de 2016.

Os vídeos encontram-se disponíveis em todas as plataformas digitais do Governo Regional.