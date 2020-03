Marca de Água estreia ‘Semana do fotojornalismo e da fotografia’ com ciclo de visitas

Entre os próximos dias 18 e 25 de Março a Galeria Marca de Água, situada na Rua da Carreira 119, irá organizar a 1ª “Semana do Fotojornalismo e Fotografia”.

Esta nova iniciativa da Marca de Água prevê a realização de um conjunto de visitas guiadas à exposição “Momentos”, atualmente patente na Marca de Água, dirigidas a grupos escolares e orientadas pelo fotojornalista Fernando Ricardo, em parceria com diversas escolas da Região. O artista e fotojornalista, natural de Lisboa e residente em Tavira, desloca-se à Região especificamente para o efeito.

Nestas visitas os alunos poderão percorrer vários momentos da História de Portugal contemporâneo e momentos da História Universal, realizando uma viagem por quatro continentes e por mais de uma dezena de países. A exposição que reúne 120 obras fotográficas de médios e grandes formatos, da década de 70 até à atualidade, ocupa três andares da galeria. África, a guerra, a fome; cenas de costumes e tradições transmontanas, a pesca, religião e personalidades são alguns dos temas que percorrem o universo visual de Fernando Ricardo.

O fotojornalista Fernando Ricardo, que exerce a sua actividade profissional desde 1970, é um dos mais importantes fotojornalistas portugueses, reconhecidos internacionalmente. Foi chefe da Agência The Associated Press; Repórter fotográfico da Agência Gamma; Repórter fotográfico da Agence France Press; Bolseiro do conselho da Europa em fotojornalismo e diretor de fotografia no grupo Impresa.

Já no dia 19 de Março, pelas 18 horas, decorrerá na Galeria Marca de Água a 41ª edição do Photobook Club Madeira, uma tertúlia em torno da obra de Fernando Ricardo, que contará com a presença do autor que falará sobre a sua obra e sobre o livro-catálogo “Mometos”, com texto de António Sánchez-Barriga, curador da Catedral de Toledo.

A organização encontra-se disponível para a marcação de visitas pelo email [email protected] ou pelo telefone 933969174. Todas as iniciativas são gratuitas.

Raquel Fraga, diretora artística e proprietária da galeria refere que “a programação procura diversificar a oferta cultural, como também, desistematizar narrativas historiográficas estabelecidas, demonstrando uma clara responsabilidade social da galeria em atuar na comunidade em que se insere”. A programação e curadoria está cargo do artista plástico e professor do ensino superior, Diogo Goes.