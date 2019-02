Manuel Aires Mateus e Catarina Claro promovem actividades na Porta33

É já no próximo sábado, dia 16 de Fevereiro, a partir das 18 horas, que o reputado arquitecto Manuel Aires Mateus, vencedor do Prémio Pessoa 2017, entra pela Porta 33, para conduzir uma aula aberta sobre o ‘conceito de projecto’, a qual será antecedida por uma conversa com o arquitecto madeirense Paulo David, autor da exposição que ali respira desde 24 de Novembro do ano passado, intitulada ‘Da continuidade das formas e do modo como pousam’ (curadoria de Nuno Faria). Recorde-se que a mostra reúne um vasto acervo de maquetes de “projectos realizados ou por realizar” e tem servido de mote para uma série de visitas guiadas, leituras e reflexões várias, por alguns dos mais destacados nomes da arquitectura.

Já, entre as 11 e as 12 horas, desse mesmo dia, Catarina Claro realiza uma actividade dirigida a famílias com crianças, entre os 3 e os 6 anos, através de ‘Casas, para que vos quero’.

As histórias encenadas por Catarina Claro acontecem do encontro entre as exposições patentes na Porta33 e a literatura infantil. Deste diálogo resultam vivências que ganham forma e interagem com o espaço da Porta33 e que aproximam as obras expostas ao público infantil.