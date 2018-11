Madeirenses juntos no ‘Portugal Católico’

O investigador madeirense José Eduardo Franco é o director, juntamente com José Carlos Seabra Pereira, da obra ‘Portugal Católico – A Beleza na Diversidade’, editada pelo Círculo de Leitores no ano passado. Recentemente foi criada uma versão da mesma para o público infanto-juvenil intitulada ‘Diário de uma Aventura no Portugal Católico’, editada pela Edições Esgotadas já este ano. Este último é da autoria de Luísa Paolinelli e Cristina Trindade, com ilustrações de Gonçalo Gouveia. As duas obras serão apresentadas no próximo dia 6 de Dezembro, pelas 18h45, no Centro Social Paroquial São Romão de Carnaxide, no concelho de Oeiras, e depois no dia 7 na Câmara Municipal do Funchal.

Na sessão de divulgação de ‘Portugal Católico – A Beleza na Diversidade’ e de ‘Diário de Uma Aventura no Portugal Católico’ em Oeiras participam a directora de edição política da SIC, Cristina Figueiredo, assim como do próprio José Eduardo Franco e Eugénia Magalhães, coordenadora da obra ‘Portugal Católico’. No Funchal, a sessão vai contar com a presença e intervenção de Susana Goulart da Costa, directora regional da Direcção Regional da Cultura dos Açores.