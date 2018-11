Madeira Dig regressa à Ponta do Sol e à Calheta esta sexta-feira

O Festival Internacional de Artes Digitais – ‘Madeira Dig’, evento cultural único na área da música alternativa, está de volta à Calheta e Ponta do Sol já na próxima sexta-feira (dia 30 de Dezembro) e decorre até 3 de Dezembro.

Uma organização da Agência de Promoção da Cultura Atlântica que conta com as habituais parcerias da Estalagem da Ponta do Sol e da agência Digital in Berlin e com o apoio da Direcção Regional da Cultura através do MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

Este que é o mais antigo evento em funcionamento sem interrupções dedicado à música electrónica e electroacústica de cariz experimental do país, tem trazido à Costa Oeste da Madeira ao longo de 15 anos grandes nomes da cena musical vanguardista no mundo, tais como: Ben Frost, The Necks, Rhys Chatham, Supersilent, Alva Noto, Tony Conrad, entre muitos outros.

A edição de 2018 conta no seu alinhamento para o palco do MUDAS com a violinista canadiana Jessica Moss; o virtuoso guitarrista Eric Chenaux; de Viena, chega-nos a cantora Maja Osojnik e da Polónia, a violoncelista Resina.

Destaque absoluto para o regresso dos madeirenses ao palco do MUDAS no MADEIRADiG, com a participação de Rui P. Andrade & Aires, ambos fundadores do Colectivo Casa Amarela e Ana da Silva.

Igualmente em destaque a lendária fundadora das Raincoats, a primeira banda post punk feminina nos anos 70 em Inglaterra, que fará duo com a japonesa Phew para a apresentação do seu álbum colaborativo ‘Island’.

O alinhamento inclui mais dois duos: da Finlândia, os Scanner Amnesia e da Dinamarca, os Damien Dubrovnik.

O palco da Estalagem da Ponta Sol, como habitualmente, abrirá as hostilidades para as after sessions com os live acts de Baby Dee (US) e Karpov Not Kasparov (RO).

Recorde-se que os bilhetes para a edição do MADEIRADiG’18 encontram-se à venda a partir da página ‘on-line’ do festival em www.madeiradig.com ou em alternativa à porta nos locais dos concertos.