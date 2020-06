MadBrass7 & Percussão da OCM em concerto no Atalaia Living Care

No âmbito do projecto ‘A Orquestra Solidária’ da ANSA/Orquestra Clássica da Madeira, realiza-se amanhã, pelas 18 horas, no Atalaia Living Care, um momento musical pelo MadBrass7 & Percussão.

O MadBrass7 & Percussão, agrupamento da Orquestra Clássica da Madeira (OCM), irá actuar para cerca de 100 utentes desta instituição.

O espectáculo decorre num espaço ao ar livre com todas as condições de segurança que são recomendadas pelas entidades oficiais e de saúde.

“Neste momento difícil que atravessamos, acreditamos que com o empenho e contributo de todos, em consciência e responsabilidade, iremos ultrapassar esta fase e sairemos todos mais fortes. Estamos aqui para dar o nosso melhor, temos um bem precioso para oferecer, um bem de toda a humanidade, a música”, disse o Director Artístico, Norberto Gomes.