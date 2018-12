MachicArtes realiza-se a 30 de Dezembro no Fórum Machico

O MachicArtes é um sarau multicultural que já vai na sua X edição e este ano realiza-se no dia 30 de Dezembro, pelas 20 horas, no Fórum Machico.

Criado pelo Grupo de Teatro de Machico, envolve vários ramos das artes, nomeadamente a Dança, a Fotografia, a Música, a Pintura, a Poesia e o Teatro unidos num espectáculo de palco. O MachicArtes inclui também a abordagem a um tema cultural relevante.

Este ano é dedicado às romagens, uma tradição popular em que os paroquianos, em romaria, levavam as suas ofertas, desde os produtos da terra até à concepção de artefactos criados pela habilidade individual ou colectiva nas suas múltiplas formas, à Igreja e que marcaram as festividades do Santíssimo Sacramento. E, por isso, este é um evento que estimula para a união das artes e sobretudo para a união de todos os machiquenses do concelho, nas diferentes áreas artísticas, cujo objectivo final é fomentar e divulgar novos valores da cultura machiquense.