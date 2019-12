Lídia Goes Ferreira e Teresa Pais reconduzidas como directoras de museus na Madeira

Teresa Pais vai continuar como directora do Museu Quinta Cruzes e Lídia Goes Ferreira, como directora do Museu Etnográfico da Madeira. Os despachos das renovações das suas comissões de serviços, assinado pelo secretário regional de Turismo e Cultura, foram publicados esta quinta-feira no Jornal Oficial da Região (JORAM). Os seus cargos são equivalentes também a Chefes de Divisão da Direcção Regional de Cultura.