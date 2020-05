Iniciativa ‘Visitas Cantadas’ estreia esta quarta-feira com Vânia Fernandes

As ‘Visitas Cantadas’, iniciativa do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, estreia, esta quarta-feira, 20 de Maio, no canal Youtube ‘Cultura Madeira’ e nas plataformas digitais dos museus, com a cantora Vânia Fernandes.

Após uma semana de gravações nos museus, o público vai poder visitar espaços on-line, com o apoio de dez artistas.

O secretário regional de Turismo e Cultura, que assistiu às gravações, está satisfeito com o resultado.

“Em boa hora, avançámos com este projecto, e que curiosamente surpreende, mesmo para quem conhece os nossos museus. As músicas e as interpretações dos artistas que participam, dão-nos outro olhar, outra forma de sentir os espaços, as peças de arte, os salas e os jardins, aguçando a curiosidade em visitar os nossos museus. E o facto de termos artistas com várias faixas etárias, a partir dos 18 anos, sendo que alguns deles, não conheciam os nossos espaços, tem sido curioso verificar as imensas partilhas que têm feito nas redes sociais, o que nos leva a concluir que esta iniciativa vai também atrair a camada mais jovem, a visitar os nossos museus”, disse.

Eduardo Jesus considera ainda que esta foi também uma forma de apoiar os músicos que ficaram privados de exercer a sua actividade devido às contingências impostas pela pandemia e, ao mesmo tempo, manter os espaços dinamizados.