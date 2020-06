Hot Clube de Portugal programa concertos ‘online’ pagos

O Hot Clube de Portugal (HCP) retoma na quinta-feira os concertos de jazz em Lisboa, mas apenas para transmissão ‘online’ paga, porque não sabe ainda quando reabrirá portas.

“A nossa vontade de abrir é imensa, mas não temos ainda uma data prevista de reabertura. Não somos um bar nem uma sala de espectáculos, mas temos concertos”, afirmou à agência Lusa Luís Cunha, da direcção do clube de jazz, encerrado desde 12 de março por causa da covid-19.

O Hot Clube de Portugal, com mais de 70 anos e situado na Praça da Alegria, é composto por uma pequena sala de espetáculos e um pátio jardim, com uma capacidade total de 180 pessoas.

Para manter as condições de segurança exigidas por causa da covid-19 só poderá acolher cerca de vinte espectadores para assistir aos concertos, uma condicionante que os leva a manter ainda as portas fechadas.

Luís Cunha explica que, ainda assim, o Hot Clube de Portugal quer “começar a movimentar-se e a manter-se activo”, pelo que programou uma série de concertos que decorrerão na Praça da Alegria, sem público e com transmissão ‘online’ paga.

Os concertos serão às quintas e sextas-feiras, apenas com formações reduzidas, por causa das distâncias de segurança exigidas, e transmitidos em directo na plataforma crowdcast.io/hotclubedeportugal.

Esta semana atua o trio TGB, formado por Sérgio Carolino (tuba), Mário Delgado (guitarra) e Alexandre Frazão bateria).

Na próxima semana, no dia 25, atua o trio do baixista Yuri Daniel, com Diogo Vida (piano) e Vicky Marques (bateria), seguindo-se, a 26, o trio do saxofonista Desidério Lázaro, com o contrabaixista Nelson Cascais e o baterista Luís Candeias.

A 02 de julho apresenta-se o contrabaixista André Rosinha, acompanhado por João Paulo Esteves da Silva (piano) e Marcos Cavaleiro (bateria).

Apenas foram anunciados estes concertos, com a direcção do HCP na expectativa de poder, entretanto, reabrir o clube, mas sem qualquer garantia de datas.

O Hot Clube de Portugal, o mais antigo clube de jazz europeu em actividade, foi criado oficialmente em 19 de março de 1948, quando Luiz Villas-Boas, melómano e fundador do clube, preencheu a ficha de sócio número um.

A par do clube e da escola de jazz, parte do trabalho da instituição passa também pelo núcleo museológico, assente sobretudo no espólio deixado por Luiz Villas-Boas, que morreu em 1999.

Em mais de setenta anos de história, o Hot Clube de Portugal terá vivido o momento mais difícil em 2009, quando a cave onde funcionava há décadas, num edifício na Praça de Alegria, ficou destruída num incêndio, sobrando hoje apenas a fachada do prédio.

Dois anos depois, em 2011, o Hot Clube de Portugal retomou a actividade, duas portas ao lado da cave antiga, num espaço mais moderno, mas, ainda assim, pequeno. E com a ficha de sócio de Luiz Villas-Boas a relembrar quando tudo começou, em 1948.