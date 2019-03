Hélder Folgado inaugura ciclo de exposições ‘Hoje os irmãos Franco’

O Museu Henrique e Francisco Franco apresenta um novo ciclo de exposições temporárias que procuram “dinamizar um espaço cultural de grande relevância para a memória cultural do modernismo português”, criando diálogos entre os artistas actuais e os trabalhos dos irmãos Franco, que tanto enriqueceram a História da Arte Portuguesa.

Cada artista terá cerca de um mês de exposição onde apresentará uma ligação, ou uma inspiração, desenvolvida entre os seus trabalhos e os trabalhos dos irmãos, sendo esta directa ou indirecta, destacando a exploração da plasticidade e das sensações transmitidas pelas obras expostas.

O primeiro artista convidado a expor é Hélder Folgado, com a exposição intitulada ‘Agir é intervir. Um braço que se estende ocupa espaço...’, entre 15 de Março e 26 de Abril.

Hélder Folgado conta com um vasto currículo a nível de escultura, tendo realizado a sua formação até o ano 2009, adquirindo o estatuto de Mestre em Escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, realizando trabalhos, exposições e sendo galardoado desde então. A sua primeira exposição individual, intitulada ‘Melancolia’, realizou-se entre Agosto e Novembro do ano anterior.

A inauguração será no dia 15 de Março, às 18 horas, e a exposição será de entrada gratuita e visitável, no Museu Henrique e Francisco Franco, entre as 9h30 e as 18 horas, de segunda a sexta-feira.