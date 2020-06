Guitarra de Kurt Cobain em ‘Unplugged’ vendida pelo recorde de seis milhões de dólares

A guitarra utilizada por Kurt Cobain na gravação do célebre álbum ‘Unplugged’ dos Nirvana, em 1993, foi vendida no sábado, nos Estados Unidos, por seis milhões de dólares, um recorde para uma guitarra, indicou a leiloeira Julien’s, Auctions.

O comprador é o empresário australiano Peter Freedman, fundador da empresa de microfones Rode Microphones, que participou fisicamente no leilão de objetos de ícones da música, realizado em Beverly Hills, na Califórnia, pela Julien’s.

As licitações para a venda abriram em um milhão de dólares (quase 895 mil euros) e atingiram os seis milhões (quase 5,4 milhões de euros) com taxas e comissões, ultrapassando largamente as estimativas da leiloeira.

Até agora, a guitarra mais cara da história era uma Fender Stratocaster utilizada pelo guitarrista David Gilmour, do grupo britânico Pink Floyd, que rendeu 3,975 milhões de dólares (3,55 milhões de euros) durante uma venda organizada pela casa Christies’s, em junho de 2019.

A guitarra semiacústica, vendida com o estojo personalizado por Cobain, é um raro modelo D-18E, fabricado em 1959 pela empresa norte-americana Martin, que fez apenas 302 exemplares.

O álbum “MTV Unplugged New York” foi gravado num concerto em Nova Iorque em 18 de novembro de 1993, no auge dos Nirvana, o grupo de rock mais marcante da década de 1990 e representante do movimento musical grunge.

O concerto decorreu menos de seis meses antes do suicídio, em 05 de abril de 1994, de Kurt Cobain, com uma depressão e viciado em heroína.

O guitarrista e cantor não assistiu ao lançamento de “Unplugged”, que chegaria à liderança das tabelas de vendas quando foi lançado, em novembro de 1994.

Na sexta-feira, no mesmo leilão, uma guitarra personalizada utilizada por Prince no auge da sua carreira, em 1980 e 1990, foi vendida por 563,5 mil dólares (504 mil euros), uma pequena quantia em relação à de Cobain, mas mesmo assim acima dos 100 mil a 200 mil dólares (89,5 mil a 179 mil euros) que a leiloeira esperava.

No mesmo dia, um cinto de macramé que Elvis Presley usou cerca de 30 vezes em palco conseguiu 298 mil dólares (266 mil euros), cerca de 10 vezes mais do que a estimativa, e um vestido cor de marfim usado por Madonna no seu vídeo “Vogue”, de 1990, foi vendido por 179,2 mil euros (160 mil euros).

No final de outubro, o lendário colete verde usado por Kurt Cobain ao gravar o mesmo álbum foi vendido por 334 mil dólares (quase 300 mil euros), num leilão também organizado pela Julien’s.