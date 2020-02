Galeria Marca de Água recebe ‘Erasmus Week’

A Galeria Marca de Água recebeu esta tarde, a visita de três de dezenas de participantes da 5ª edição de ‘Erasmus Staff Training Week’, docentes do ISAL e 25 colaboradores dos gabinetes de relações internacionais de 19 instituições europeias de ensino superior, representativas de 9 países europeus, naquela que é uma iniciativa cujo principal objectivo é a partilha de boas práticas e o reforço de sinergias entre instituições do ensino superior e a comunidade onde se inserem.

A Marca de Água, vê assim reforçada a sua parceria com ISAL - instituição do ensino superior com quem mantém protocolo de colaboração - promovendo um visita orientada à exposição ‘Momentos’ da autoria do fotojornalista português Fernando Ricardo. A visita foi orientada pelo curador Diogo Goes, tendo sido destacados vários acontecimentos da História de Portugal, costumes e tradições que estão documentados na exposição.

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL), no âmbito do programa Erasmus+ tem vindo a organizar desde 2016 a iniciativa ‘Erasmus+ Staff Training Week’, que este ano conta com a sua 5.ª edição, contemplando uma programação de inúmeras atividades de cariz académico e também de cariz recreativo. “O programa Erasmus+ tem um impacto crucial no sistema de ensino superior pois procura elevar a qualidade e reforçar a dimensão europeia das instituições fomentando a cooperação e a mobilidade entre parceiros e o estabelecimento de novas sinergias”, refere a organização.

Raquel Fraga, proprietária e directora artística da galeria, agradece ao ISAL pela parceria e aos visitantes “pela escolha e pela confiança na qualidade do trabalho que a Marca de Água tem vindo a desenvolver” aproveitando para destacar a galeria irá “prosseguir com a programação para os próximos meses, dedicada à Mulher”.

‘Momentos’ está patente ao público até 16 de Abril, na Galeria Marca de Água, com entrada livre. As visitas orientadas para grupos deverão ser feitas mediante marcação prévia.