‘Funchal Noivos & Festas’ arranca esta sexta-feira no Pestana Fórum Casino

A XIII.ª edição do ‘Funchal Noivos & Festas’ realiza-se de 8 (sexta-feira) a 10 (domingo) de Fevereiro, no Pestana Fórum Casino. Esta exposição é dedicada a todos os que pretendem organizar a sua festa, seja de casamento, baptizado, primeira comunhão, aniversário e despedida de solteira ou solteiro.

Conta com a participação de 24 expositores, de diversos sectores de actividade, todos relacionados com a prestação de serviços para eventos especiais, designadamente: espaços de festa, floristas, confecção de bolos, jóias, organização de eventos, vestidos de noiva, fatos de noivo, animação, imobiliária, fotografia, produção de imagem, aluguer de automóveis e catering.

A abertura terá lugar na sexta-feira, pelas 18h30, com a presença do vice-presidente do Governo Regional e da directora regional do Turismo. As portas abrem-se ao público a partir das 18 horas e encerram às 22h30. No sábado a exposição decorre das 15 horas às 22h30 e no domingo das 15 às 21 horas.

As entradas custam dois euros e podem ser adquiridas à entrada.

Desfiles

Durante os três dias do evento haverá desfiles, com a participação das lojas presentes Núpcias By Michelle, Miguel Pestana – Alfaiataria, Tulipa e Cs Flowers Design e dos criadores.

Nota de destaque para a criadora Lúcia Sousa, habitual presença neste evento, que fará o seu desfile no domingo pelas 19h30, e para o criador Hugo Santos que, após quatro anos de ausência, regressa à passarela do Funchal Noivos & Festas, também no domingo, pelas 19 horas.

Ao nível dos criadores mais jovens, teremos o João Pedro, que fará o seu desfile no sábado, pelas 17h30, e o Tiago Gonçalves que terá sua estreia, enquanto desfile individual, marcado para sábado, pelas 22 horas.