Funchal é um dos seis municípios do país que celebram centenário de Sophia de Mello Breyner

O Funchal foi um dos seis municípios do país a integrar as comemorações oficiais do centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen, que se assinala hoje, dia 6 de Novembro.

A autarquia organizou, entre os dias 29 e 31 de Outubro, um evento literário nesse sentido, chamado ‘Oceanos’, e que celebrou igualmente os 600 anos da descoberta da ilha da Madeira, num programa de três dias que incluiu o lançamento de livros, conferências, espectáculos e muitas actividades escolares, contando com diversos convidados nacionais.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhou o evento desde a sessão de abertura, e salienta que “o Funchal não poderia ficar alheio a uma data com este peso e o simbolismo, tendo esta sido uma iniciativa que afirmou mais uma vez o carácter do Funchal enquanto cidade literária.”

O presidente faz um balanço muito positivo, e destaca, em especial, “a componente formativa do evento, porque este não só andou nas ruas, nos jardins e nas Lojas com História, mas esteve particularmente presente nas escolas e na Universidade da Madeira, levando escritores de renome a partilharem as suas visões e experiências com os alunos, num processo bastante enriquecedor para estes jovens.”

“A política cultural da Câmara Municipal do Funchal tem passado muito por esta intencionalidade: formar, dar a conhecer a nossa realidade e conhecer outras realidades, com intercâmbios e interacção cultural. Neste caso, foram três dias em que celebrámos a escrita, a literatura, a cultura, e a vida e obra de Sophia de Mello Breyner Andresen, celebrando continuamente as nossas raízes culturais e abrindo portas a escritores regionais, nacionais e internacionais. É isso que continuaremos a promover no Funchal, apoiando outros eventos de carácter literário e em diferentes formatos nos próximos anos.”