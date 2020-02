Fotógrafos madeirenses expõem a sua visão do 20 de Fevereiro de 2010 no Mercado dos Lavradores

A Câmara Municipal do Funchal promove, entre os dias 19 e 29 de fevereiro, uma exposição fotográfica no Mercado dos Lavradores, subordinada aos 10 anos da aluvião do 20 de Fevereiro de 2010, uma data marcante na história recente da cidade. A mostra reúne um total de 32 fotografias desse dia, segundo a visão de 8 fotógrafos madeirenses que o viveram no terreno: Duarte Gomes, Élvio Fernandes, Gregório Cunha, Hélder Santos, Joana Sousa, João Homem de Gouveia, Mário Pereira e Rui Silva.

O Presidente Miguel Silva Gouveia considera que “esta é uma data incontornável da nossa memória colectiva e esta exposição é uma forma da Autarquia reunir um conjunto de visões privilegiadas de fotógrafos e fotojornalistas que viveram todos aqueles acontecimentos na linha da frente, no exercício das suas nobres funções de informar a população e retratar a realidade daquele dia da forma mais fidedigna possível.”

“Consideramos que esta é, também, uma forma de enaltecer o contributo de todos quantos, naquele dia, ajudaram o Funchal a ultrapassar a situação, cada qual com a sua missão, e de lembrarmos a data como um alerta permanente sobre a forma como temos todos a responsabilidade e o dever de trabalhar em termos de prevenção de riscos, no sentido de salvaguardar o melhor que podemos a segurança da nossa população, tal como a Autarquia tem procurado fazer afincadamente na última década.”

A exposição terá lugar no Terraço do Mercado dos Lavradores, no 2.º andar, o mesmo local onde se encontra uma instalação artística em memória de todas as vítimas da aluvião.