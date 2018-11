‘Fomento da Fruticultura na Madeira’ reeditada pelos 600 anos do Descobrimento da Madeira e Porto Santo

‘Fomento da Fruticultura na Madeira’, uma obra de Vieira Natividade foi apresentada, hoje e contou com a presença de Teresa Brazão, directora regional da Cultura.

Na ocasião, a governante referiu o interesse desta temática para a Região. Além disso, referiu que o objectivo passa por fomentar o estudo e a compreensão do fenómeno de uma ilha povoada há 600 anos. Os recursos árduos e trabalhosos tornaram a ilha especial. Teresa Brazão elogiou o trabalho de Joaquim Vieira Natividade, engenheiro silvicultor. A obra apresentada foi reeditada no âmbito das comemorações dos 600 anos da Descoberta da Madeira e Porto Santo, “Reeditar que dizer quase ressuscitar, tirar do esquecimento”, lembrou a directora da Cultura.