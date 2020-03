Festival da Eurovisão cancelado devido ao risco de propagação do Covid-19

O festival Eurovisão da Canção, que contaria com a madeirense Elisa Silva como representante portuguesa, foi cancelado devido ao risco de propagação do covid-19. O evento realizava-se em Roterdão, nos Países Baixos, entre os dias 12 e 16 de Maio, informou a organização através da sua página no Facebook.

A vencedora do Festival da Canção 2020, Elisa, é a representante de Portugal no Festival da Eurovisão da Canção, após ter vencido o concurso nacional no passado dia 7 de Março, em Elvas (Portalegre). “Um sonho tornado realidade”, desabafou a artista madeirense que vai também subir ao palco do Summer Opening no Funchal.

Elisa foi a vencedora da 54.ª edição do Festival da Canção, iniciativa que decorreu no Coliseu Comendador Rondão Almeida, em Elvas, levou ao palco o tema “Medo de Sentir”, assinado por Marta Carvalho.

Filipe Sambado, com o tema “Gerbera Amarela do Sul”, recebeu a pontuação máxima (12 pontos) atribuída pelas regiões do Norte, Centro, Açores, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve, ao passo que o tema “Passe-Partout”, de Bárbara Tinoco, recebeu a pontuação máxima da região Alentejo e Elisa conseguiu a pontuação máxima da região da Madeira e beneficiou dos pontos acumulados pelas votações das regiões e do público.