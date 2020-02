Fado de Coimbra pela voz e mãos do Fatum

O Fatum – Grupo de Fados da Associação Académica da Universidade da Madeira realiza na sexta-feira mais um Sarau de Fados de Coimbra no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, a partir das 21 horas. A entrada é livre.

O Fatum é um grupo de fados formado no seio da Associação Académica. Teve um primeiro momento em 2007 com a celebração do 1.º aniversário da revista publicada pela Associação, momento este que se repetiu nos anos seguintes. Foi criado oficialmente em Janeiro de 2010, e nesse ano, a 26 de Março, no âmbito do 4.º aniversário o Fatum teve a sua primeira apresentação. Desde então realiza várias actuações ao longo do ano, sendo a mais regular o sarau mensal no Colégio dos Jesuítas.

O grupo formado por alunos e ex-alunos da Universidade da Madeira tem-se dedicado a promover o fado de Coimbra na Madeira. Editou em 2013 o primeiro disco ‘Fatum’, e em 2018 ‘Fado de Coimbra’.