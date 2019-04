Estilista Fátima Lopes mostra novo ‘figurino’ da TAP

Fátima Lopes apresentou a sua colecção ‘Outono/Inverno19-20’, no Epic Sana Hotel, em Lisboa, onde prestou uma homenagem ao seu país de origem.

‘Made in Portugal’ pretende mostrar as tradições nacionais, mas também um Portugal moderno, tendo as peças sido inspiradas em diversos aspectos da cultura nacional como a calçada portuguesa, o mar ou a saudade.

A estilista madeirense apresentou ainda o novo projecto Fátima Lopes/TAP, sendo esta uma linha que, tal como o DIÁRIO já havia noticiado em primeira mão, é baseada em ‘t-shirts’ e ‘sweaters’, fugindo ao básico e apostando num design diferente, onde é evidenciado o ADN da criadora e a identidade da TAP.

O que também não passou despercebido foi o vestido que a cantora Beyoncé encomendou a Fátima Lopes. Na ‘passerelle’, as pessoas puderam ver de perto a indumentária que deu muito que falar nos últimos dias.

Recorde-se que a estilista assinalou 20 anos na Paris Fashion Week com esta mesma colecção.