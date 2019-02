Estão abertas as inscrições para o III Festival Regional de Dança Escolar

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, da Direcção Regional de Educação, em parceria com a Escola Secundária Jaime Moniz, organiza, no próximo dia 29 de Abril, Dia Mundial da Dança, o III Festival Regional de Dança Escolar.

Este concurso destina-se a alunos e/ou grupos de quaisquer níveis de ensino das escolas da RAM, devidamente acompanhados pelos respectivos docentes, e as inscrições já se encontram abertas.

Para o efeito, devem preencher o formulário online de inscrição, disponível no sítio do evento, e validá-lo até o dia 28 de Fevereiro.

O objectivo deste evento “é promover um intercâmbio entre as práticas artísticas desenvolvidas nas escolas e proporcionar uma constante melhoria e evolução das práticas artísticas na área da dança, através da troca de experiências sob a forma de concurso”, refere a organização.

A exemplo das edições anteriores, o Festival pretende reunir grupos e/ou alunos que, preferencialmente, desenvolvam a Modalidade Artística de Dança nas escolas do ensino básico e secundário da Região Autónoma da Madeira (RAM), que este ano conta com a participação de 1170 alunos do 1.º ciclo do ensino básico, divididos por 63 grupos, e de 176 alunos dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, divididos por 14 grupos.

Na última edição, participaram 11 escolas, tendo a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar da Ajuda sido a vencedora, pelo segundo ano consecutivo, do prémio DancEn?gma, arrecadando igualmente o prémio de ‘Melhor Coreografia’ na categoria Infantil. Na categoria Juvenil, este prémio foi atribuído à Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares.

O prémio ‘Melhor Grupo’ foi atribuído à Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar e Creche de Santa Cruz e Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniçal, nas categorias Infantil e Juvenil, respectivamente.

Os solistas premiados foram as alunas Natalie Caroline Gouveia da Silva, da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, e Débora Cristina Freitas Gouveia da Escola Secundária Jaime Moniz.