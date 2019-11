Espectáculo ‘Ho, ho, ho na Cutxilândia’ para ver entre 2 a 6 de Dezembro

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Educação, promove o espectáculo de Natal ‘Ho, ho, ho na Cutxilândia’. Trata-se da nova história infantil de Natal protagonizada pela Equipa de Animação da Direcção Serviços de Educação Artística (DSEA).

Este espectáculo destina-se ao público escolar, a partir dos 3 anos de idade, e será apresentado na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, entre os dias 2 a 6 de Dezembro, com sessões para as escolas às 10 horas, 11h15 e 15 horas, e ainda no dia 6 de Dezembro pelas 20 horas, numa sessão especial para o público em geral.

Eis a sinopse

No mundo da Cutxilândia, todos andam atarefados com as prendas de Natal. Obcecado com a ideia de embrulhar as prendas mais rápido, o Pai Natal tem uma ideia brilhante para acelerar o processo, mas uma avaria repentina poderá colocar em perigo a entrega das mesmas. Os presentes de Natal das crianças de todo o mundo estão em risco, bem como a união da família do Simão, que já não acredita na magia do Natal. Conseguirão os habitantes da Cutxilândia salvar a quadra natalícia a tempo?