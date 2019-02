Escola da Nazaré recebe apresentação do livro infantil ‘Solta a Corda’

O livro infantil com DVD ‘Solta a Corda’, editado pela Secretaria Regional de Educação, será apresentado sexta-feira, dia 22 de Fevereiro, pelas 11 horas, na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Nazaré.

Este livro ilustrado apresenta uma das muitas histórias criadas pela Equipa de Animação da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), da Direção Regional de Educação.

A apresentação contará com a presença de cerca de 150 crianças do ensino pré-escolar que, após visualizarem a história em DVD apresentada pela Equipa de Animação através de marionetas e fantoches, interpretarão a sua canção final com as personagens originais utilizadas na gravação. No local estarão em exposição os adereços da cenografia utilizados na história.

A Equipa de Animação da DSEAM

Criada em outubro de 1986, a Equipa de Animação da DSEAM tem vindo a desenvolver um trabalho intensivo e permanente nas áreas das expressões musical e dramática nos estabelecimentos de educação pré-escolar e jardins-de-infância da RAM. Ao longo dos seus 33 anos de existência, tem proporcionado aos mais pequeninos experiências artísticas diversificadas e significativas através da criação e recriação de muitas histórias e momentos de alegria e magia. A Equipa de Animação orienta ainda a formação contínua na sua área de intervenção, organiza e concretiza espetáculos televisivos destinados a um público infantojuvenil.

A história ‘Solta a corda!’

Esta história é uma adaptação da ‘Histórias da Ajudaris 2010’ escrita por crianças. Apresentada no formato de texto dramático e enriquecida com canções, esta fantástica história pretende mostrar aos mais novos que “os nossos sonhos” ou “os nossos objectivos” estão ao nosso alcance se conseguirmos “soltar a corda” do medo.

Explorando a temática do universo, do espaço e dos planetas, esta história apela ainda aos valores da amizade, da interajuda, da cooperação e da partilha e reforçando os da tolerância e respeito pelo outro e pela diferença, tomando consciência de si e do outro.

Esta história demonstra que no mundo da fantasia tudo é possível! Luna, uma pequena sonhadora, esconde um segredo. Ela e a sua amiga Clarinha, imbuídas pelo entusiasmo e unidas por uma forte amizade, partem para o espaço onde acontece uma aventura surpreendente. No regresso a casa, Luna e Clarinha têm de enfrentar um desafio: será que vão conseguir?