Ensemble XXI entre obras de Mozart, ‘Duke’ Ellington e Scott Joplin

Integrado na programação da temporada 2018/2019, a Orquestra Clássica da Madeira promove amanhã um recital com a orquestra de cordas Ensemble XXI, a partir das 21h30, no Belmond Reid’s Palace. Os bilhetes estão disponíveis na recepção do hotel e custam 20 euros.

O programa para esta nova apresentação é formado por Eine kleine Nachtmusik de Wolfgang Amadeus Mozart; 4 Jazz Songs de Edward Kennedy ‘Duke’ Ellington e 4 Ragtimes de Scott Joplin, obras a interpretar por Yuriy Kyrychenko, Elena Kononenko, Olga Proudnikova, Vladimir Proudnikov, Maxim Taraban e Anahit Dalakyan, todos no violino; Rostyslav Kuts e Treneddy Maggiorani na viola; Stella Silvian e Mikolaij Lewkowicz no violoncelo; e ainda Marcello Romagnuolo e Joseph Straker no contrabaixo.

Este grupo, o Ensemble XXI, foi formado para interpretar obras para pequena orquestra de cordas de compositores do século XX e século XXI. Amanhã, destaca a organização, o grupo propõe um “programa de contrastes” entre a obra de Mozart do século XVIII e as restantes obras do século XX.