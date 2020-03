“Encontros Porta a Porta” vai abordar as quintas madeirenses

A iniciativa “Encontros Porta a Porta”, organizado pela Associação Casas com Histórias, com o tema “Quintas Madeirenses: A Casa e a Paisagem”, terá lugar no próximo dia 11 de Março, no Funchal.

Os “Encontros Porta a Porta” são conversas descontraídas e abertas a todos os interessados, em que se fala de “casas com histórias” reais ou imaginárias, de memórias das vivências de quem as habitou, de registos históricos, literários, iconográficos, ou o mais que os convidados e participantes entendam partilhar.

São realizados em diferentes espaços da freguesia de São Pedro, a zona urbana do Funchal demarcada pela Associação Casas com Histórias para desenvolver o seu trabalho. Desta vez o acolhimento será na Delegação da Ordem dos Arquitectos na Madeira.

O convidado será o arquitecto Rui Campos Matos, conhecido pela sua atividade profissional e como investigador da arquitectura e do património histórico construído na Madeira. É autor do livro “As Origens do Turismo na Madeira – Quintas e Hotéis do Acervo da Photographia Museu – “Vicentes”, de 2013, além de numerosos artigos em revistas científicas e culturais da especialidade. Neste momento desenvolve o projecto de Pós-Doutoramento “Madeira: Arquitectura, Paisagem e Turismo”.