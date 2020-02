‘Encontro entre Culturas na Arte Portuguesa e Oriental’ no Museu Quinta das Cruzes

O Museu Quinta das Cruzes dá continuidade ao projecto ‘Apontamentos Culturais’ a 28 de Fevereiro (sexta-feira), pelas 15 horas, e terá como tema ‘Encontro entre Culturas na Arte Portuguesa e Oriental’.

Esta iniciativa do museu, consiste na realização de visitas guiadas temáticas mensais que pretendem promover um espaço aberto de relação junto do visitante sobre objectos e colecções específicas que interagem entre si em determinados contextos históricos, artísticos e sociais.

Através deste projecto, a comunidade terá a possibilidade de entrar em contacto de forma faseada com a exposição permanente do museu, recriando-se diálogos e conexões que irão desenvolver no visitante uma visão mais aprofundada e consciente do acervo do Museu Quinta das Cruzes.

As visitas temáticas são destinadas ao público adulto, com inscrição prévia (online) em formulário próprio disponibilizado atempadamente no site e página de Facebook institucional do museu.

Na primeira visita temática agendada para este ano, serão exploradas as peças de produção oriental dos séculos XVI ao XVIII. Os visitantes serão convidados a conhecer a aplicação de técnicas e matérias primas exóticas na execução de peças de inspiração europeia e de que forma a expansão marítima portuguesa influenciou a produção artística de gosto europeu.

Os interessados devem inscrever-se previamente através do preenchimento do seguinte formulário: https://forms.gle/gqUsTNeQmgBbCat86.