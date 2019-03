É importante desmistificar a ideia de que o teatro de rua é “um teatro menor”, diz Cafôfo

Hoje, Dia Mundial do Teatro, foi apresentado, na Câmara Municipal do Funchal (CMF), o Festival de Teatro de Rua do Funchal, que decorre de 11 a 13 de Abril. O objectivo, segundo Paulo Cafôfo, presidente da CMF, é desmistificar a ideia de que o teatro de rua é “um teatro menor” pelo facto de não se realizar dentro de uma sala de espectáculos.

“Hoje em dia nunca tivemos tão boa qualidade em termos de performances dos nossos actores”, frisou.

Na conferência de imprensa, realizada esta manhã, o autarca disse que esta iniciativa visa levar “o teatro ao encontro das pessoas” e cumprir aquela que tem sido a política cultural do autarquia funchalense, “que é democratizar o acesso à cultura”. Alem disso, realçou que este festival pretende também valorizar os actores e os grupos de teatro, atrair os turistas e dinamizar o comércio local.

Xavier Miguel, director artístico do Festival de Teatro de Rua do Funchal, revelou que irão haver várias performances, passando pelos contos, comédia, drama, circo e marionetas.

Performances essas que, de acordo com Érica Livramento, do INATEL, irão passar por “sete lugares distintos”, com companhias de teatro locais e três nacionais. Eis os palcos deste festival: Jardins do Almirante Reis; Largo do Corpo Santo; Praça Amarela; Praça do Carmo; Largo do Chafariz; Largo da Restauração e Largo do Município.

Este é um investimento da autarquia que ascende aos 13 mil euros.

Veja o programa:

Dia 11 de Abril

Jardins do Almirante Reis

10 - 18 horas - Teatro de Rua num dia

18 horas - Apresentação exercício final - formação Teatro Assombrado.

Largo do Corpo Santo

19 horas - Internidade - performance Bruno Miguel Resende

Dia 12 de Abril

Praça Cristóvão Colombo

10 horas - Contos de Algibeira - contos Casa Invisível

11 horas - Macacadas do Caldeirito - marionetas - Aquarela Teatro Fantoches

Praça do Carmo

16 horas - Histórias e lendas com e sem emendas (versão reduzida) - teatro - Teatro Experimental do Funchal

Largo do Chafariz

17 horas - Contos de Fábulas, parte I - teatro - Teatro Assombrado

18 horas - Os Caçadores de Fruta - teatro - Os Arlotes

Dia 13 de Abril

Largo da Restauração

17 horas - DIVAS - Bilhardices do Largo - teatro - Teatro Experimental da Camacha

18 horas - Contos e Fábulas, parte II - teatro - Teatro Assombrado

Praça do Município

19 horas - A Fada do Borracho (encerramento) - circo - Teatro Bolo do Caco + Camachofones