Domingo há ‘Madeira Fashion Awards’

A primeira edição do ‘Madeira Fashion Awards’ realiza-se este domingo no Atlanticulture Center, no Fórum Machico, iniciativa que visa distinguir, divulgar, incentivar e premiar os profissionais que contribuíram excepcionalmente para a moda na Região no ano de 2017.

Depois de revelarmos na edição de hoje do DIÁRIO que Licínia Macedo, modelo, manequim, ex-miss Portugal, membro do júri dos MFA e apresentadora do conteúdo televisivo ‘Passeio Público’ ligado à moda e ao lifestyle é a apresentadora do evento, damos conta agora que vamos oferecer 5 entradas duplas para o evento que ocorre a partir das 22h, em que serão distinguidas personalidades ligadas a 16 categorias e em que haverá festa. Um festa que começa pelas 20h na passadeira vermelha.

Os interessados devem inscrever-se até às 12 horas de sexta-feira para leitores@dnoticias.pt e aguardarem confirmação.

A primeira edição dos ‘Madeira Fashion Awards é levada a cabo pela Associação de Promoção das Artes, Cultura e Criatividade da Madeira, em co-organização com o DIÁRIO.