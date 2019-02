Documentário sobre artista Chavela Vargas exibido no Centro Cultural John dos Passos

O Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, exibe esta sexta-feira, dia 22 de Fevereiro, um documentário sobre Chavela Vargas, uma das maiores figuras da canção mexicana do século XX, cuja voz peculiar foi várias vezes incluída na banda sonora de vários filmes de Pedro Almodóvar.

O documentário da autoria de Catherine Gund e Daresha Kyi, será exibido às 21h30, e retrata a vida e obra de Chavela.

Nascida a 17 de Abril de 1919, em San Joaquín de Flores (Costa Rica), Chavela mudou-se para o México muito jovem, em busca de uma oportunidade de reconhecimento artístico. Durante anos foi cantora de rua, tornando-se profissional já durante a década de 50, pela mão de José Alfredo Jiménez, outro artista da música ‘ranchera’, habitualmente interpretada por homens.

Gravou 80 álbuns, tornando-se uma figura de referência no panorama artístico mexicano de meados do século XX. Foi amiga dos pintores Frida Kahlo e Diego Rivera e do escritor espanhol Federico García Lorca.

Retira-se da cena musical em meados dos anos 80, devido a um problema grave de alcoolismo, regressando anos depois. Este filme revela um pouco mais sobre a sua vida através de imagens de arquivo e de uma entrevista inédita dada por Chavela duas décadas antes da sua morte, que aconteceu a 5 de Agosto de 2012, na sequência de complicações cardíacas e respiratórias.