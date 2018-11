Disco ‘Saudades do Max’ lançado amanhã no Casino

Neste ano em que se comemora o 100.º aniversário do nascimento de Max e se assinalam os 600 anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, não podia faltar a homenagem discográfica àquele que melhor cantou o nosso arquipélago, levando o seu nome aos quatro cantos do mundo.

Homenagem que o Governo Regional materializa através do lançamento do disco – ‘Saudades do Max’ – que será apresentado, nesta quinta-feira, dia 29 de Novembro, pelas 19 horas, num grande espetáculo que terá lugar no auditório do Centro de Congressos do Casino da Madeira.

Conforme sublinha a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, “esta é, acima de tudo, uma homenagem afectiva da Região a Max, que simultaneamente valoriza um importante legado, num grande espectáculo que se espera memorável e onde a tradição se alia à modernidade, associando a obra que se homenageia e os ambientes que se recordam das tão afamadas ‘Noites da Madeira’ à interpretação e performance dos nossos talentos contemporâneos”.

Governante que não tem dúvidas em afirmar que este será “um dos maiores e mais importantes momentos das Comemorações dos 600 Anos”.

Com produção musical e artística de Maria da Paz Rodrigues, refira-se que este CD reúne as vozes de Vânia Fernandes, Diana Duarte e Elisa Silva, três jovens e talentosas cantoras madeirenses e conta com Chico Martins (piano), Vitor Sardinha (guitarra), Luis Nunes (baixo) e Aloísio Athouguia (bateria), músicos que por diversos e tantos motivos ainda recordam o som e o ambiente desses anos de ouro das ‘Noites da Madeira’. Acresce sublinhar a gravação do estúdio Paulo Ferraz.