Diana Pimentel recorda 88 anos de Herberto Helder em Lisboa

Se fosse vivo, Herberto Helder celebraria 88 anos de idade e para assinalar a data sobre o nascimento do poeta madeirense realiza-se em Lisboa, no El Corte Inglés, uma conferência com a professora universitária Diana Pimentel. ‘Evocação de Herberto Helder tem início pelas 19 horas.

A conversa à volta do poeta e da sua obra decorre na Sala de Âmbito Cultural Lisboa, no Piso 6 da superfície comercial. Além da intervenção da professora da Universidade da Madeira, vai contar com leituras por José Anjos.

“Escute-se a paisagem de Herberto Helder: uma “linha sísmica atravessando a montagem das músicas”, “a dança, / arte dos números, / e o que se inventa”. Um “espaço que o corpo soma quando se move”, o lugar em que o autor “sou múltiplo””, convida a organização. “Se a poesia maior do século XX e XXI é trespassada pelo curto-circuito que a voz de Herberto Helder funda e é, torna-se inevitável aceitar-se que, em Herberto Helder, o prestígio da poesia é menos ela não acabar nunca do que propriamente começar”.

Diana Pimentel tem-se dedicado ao estudo da obra de Herberto Helder, nascido a 23 de Novembro no Funchal, no seio de uma família judaica. O poeta faleceu a 23 de Março de 2015. É um marco da poesia moderna, um dos nomes maiores da cultura portuguesa do século XX, autor por exemplo de ‘A Colher na Boca’ (1961), ‘Os Passos em Volta’ (1963), ‘Retrato em Movimento’ (1967), ‘Cobra’ (1977), ‘Photomaton & Vox’ (1979) e ‘A Cabeça entre as Mãos’ (1982).

Diana Pimentel é doutorada em Letras, é professora auxiliar da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, crítica literária e ensaísta. Colaborou com o filho de Herberto Helder, Daniel Oliveira, e Raquel Gonçalves na investigação, selecção, transcrição e revisão do livro de Herberto Helder ‘Em minúsculas’ (Porto Editora, 2018), tendo sobre o poeta editado ‘Fogo forte e silêncio – Ensaios sobre literatura portuguesa contemporânea’ (Editora Oficina Raquel, 2017); ‘Sobre Herberto Helder’ (Edições Guilhotina, 2016); ‘Ver a Voz, Ler o Rosto – uma polaróide de Herberto Helder’ (Campo das Letras, 2007); e, em co-autoria com Luis Maffei (selecção e organização), ‘Até que. Herberto.’ (Edições Guilhotina, 2016).

Diana Pimentel é investigadora do UMa – CIERL (Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais; coordenadora da linha de investigação Kinesis / Núcleo de Estudos Herberto Helder no UMa–CIERL, foi Presidente da Comissão Científica e coordenadora da Comissão Organizadora do Congresso Internacional Herberto Helder - a vida inteira para fundar um poema, organizado pelo UMa–CIERL, com o apoio institucional da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia e da FCG – Fundação Calouste Gulbenkian, realizado há dois anos.

A investigadora tem colaborado ainda com algumas publicações, escreveu nas revistas Relâmpago (Fundação Luís Miguel Nava), Colóquio/ Letras (Fundação Calouste Gulbenkian) e Revista de Estudos Literários (Centro de Língua Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra).

Participou ainda nos documentários ‘Meu Deus faz com que eu seja sempre um poeta obscuro’ – sobre Herberto Helder – (realizado para a RTP 2, em 2007) e ‘David Mourão-Ferreira: retrato com palavras’ (realizado para a RTP 2, em 1996).