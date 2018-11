CriaPoesia recebe trabalhos ate 9 de Janeiro

A CRIAMAR - Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças e Jovens está a promover a quinta edição do CriaPoesia - Encontro Juvenil do Atlântico, um concurso de poesia e poesia visual dirigido aos alunos do 3.º Ciclo e Secundário dos arquipélagos da Madeira, Açores, Cabo Verde e Canárias, iniciativa desenvolvida pela associação sem fins lucrativos, em articulação com as Secretarias da Educação dos Açores e da Madeira, com o Ministério da Educação de Cabo Verde e Governo das Canárias. Os trabalhos devem ser submetidos até ao dia 9 de Janeiro de 2019.

Este concurso tem como objectivo valorizar a língua portuguesa, a expressão artística dos jovens e reunir num mesmo espaço geográfico todos os participantes. Todos os anos, no âmbito do concurso, realiza-se um fim-de-semana à volta da poesia, que inclui uma viagem ao Porto Santo. O próximo é no dia 11 e 12 de Maio de 2019, altura em que serão anunciados os vencedores e entregues os prémios.

Para promover a presente edição do CriaPoesia, referente ao ano lectivo 2018/2019, revela a associação, uma equipa da CRIAMAR esteve nos Açores e está a visitar escolas da Madeira, assim como o presidente desta associação sem fins lucrativos, João Carlos Abreu, reuniu em Outubro com a directora da Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, para além de ter realizado contactos com Cabo Verde, adianta a nota de divulgação.

Na 4.ª edição o concurso contou com cerca de 800 inscritos, o dobro da anterior revela a organização, acrescentando que participaram em 2017/2018 39 escolas da Madeira, Açores e Cabo Verde. Este ano escolas de Canárias deverão juntar-se ao programa.