Concerto do Conservatório comemora 20 anos a promover as artes na Camacha

O Núcleo do Conservatório na Camacha, inaugurado a 1 de Fevereiro de 2000, comemora 20 anos ao serviço da comunidade e da localidade com um ‘Concerto de Núcleo’, na Igreja Matriz da Camacha, agendado para o próximo dia 31 de Janeiro. Será o primeiro grande ‘Concerto de Núcleo’ do ano lectivo, modelo de concerto que visa uma apresentação pública das valências musicais leccionadas no Conservatório, com especial enfoque para a oferta formativa, nas diversas localidades onde os núcleos se inserem. O próximo concerto de aniversário será o do Polo de Machico, a 18 de Fevereiro, no Fórum Machico.

Este concerto, protagonizado pelos alunos e docentes deste núcleo, para além de ser comemorativo do 20.º de aniversário de entrada em funcionamento, assume também um carácter pedagógico e formativo, para alunos e público em geral. Será um evento que contará, igualmente, com a participação de alunos do Polo de Machico e da Sede do Conservatório, que quiseram unir sinergias e potenciar a sensibilização pública para o ensino da música, também numa perspectiva de mostrar instrumentos e motivar a população local para a frequência das suas actividades. Desta forma, farão também parte do programa deste concerto a Orquestra de Sopros B (orientada pelo professor Pedro Pinto), os Batukanos (com orientação do professor José Sérgio Gomes) e o Consort Bisel (orientado pelas professoras Carla Abreu e Sara Faria).

O espectáculo terá início pelas 19 horas e terá entrada livre.